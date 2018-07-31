Симферополь, 31 июля, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Новые санкции, которые Евросоюз ввёл в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив, а также связанные с воссоединением Крыма с Россией, никого не пугали раньше, не испугали и сейчас. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Парламентарий отметил, что введение ограничительных мер со стороны ЕС уже никого не удивляет. Более того, по словам Ганжары, которые цитирует RT, все те, кто был задействован в строительстве Крымского моста, заранее «прекрасно понимали, что это может вызвать такие последствия как со стороны США, так и со стороны Евросоюза, но это никого не пугало».

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«Новые ограничительные меры не повлияют на ситуацию на полуострове», — отметил депутат, добавив, что позитивные изменения в Крыму санкциями сдержать не удастся.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз расширил перечень компаний, на которые налагаются санкции, связанные с воссоединением Крыма с Россией и строительством Крымского моста. Всего в чёрный список вошли шесть компаний, в том числе две, подконтрольные миллиардеру Аркадию Ротенбергу, — ПАО «Мостотрест» и АО «ВАД». Также под ограничительные меры попали судостроительный завод «Залив», институт Гипростроймост», «Стройгазмонтаж» и «Стройгазмонтаж-Мост».