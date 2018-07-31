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Строителей Крымского моста ЕС обложил санкциями

Экономика

Крымский мост был введён в эксплуатацию в мае 2018 года

Строителей Крымского моста ЕС обложил санкциями
Иллюстрация: Kremlin.ru
Крымский мост

Брюссель, 31 июля 2018, 09:56 — REGNUM  Шесть российских компаний попали под санкции из-за Крыма. Ограничительные меры ввёл Евросоюз в ответ на воссоединение Крыма с Россией, а также строительством моста через Керченский пролив.

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В расширенный список, опубликованный в официальном журнале ЕС, вошли судостроительный завод «Залив», ОАО «Институт Гипростроймост», две компании, подконтрольные миллиардеру Аркадию Ротенбергу — ПАО «Мостотрест» и АО «ВАД», а также «Стройгазмонтаж» и «Стройгазмонтаж-Мост».

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Напомним, Крым вошёл в состав России по результатам проведённого на полуострове в марте 2014 года всенародного референдума, на котором большинство жителей высказались за выход Крыма из состава Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня Евросоюз продлил ещё на один год санкции против России из-за «аннексии» Крымского полуострова. Ограничительные меры останутся в силе до 23 июня 2019 года. Они будут относиться как к гражданам, так и к предприятиям. Так, запрещены импорт крымской продукции, любые инвестиции на полуострове, а также продажа недвижимости.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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