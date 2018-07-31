Дамаск, 31 июля, 2018, 11:05 — ИА Регнум. В Сирии российские военные в комиссии по перемирию зафиксировали за сутки 30 июля 15 случаев нарушения режима прекращения огня, турецкая сторона зафиксировала шесть нарушений. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Роза в грязи. Попранный мир

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — шесть, Алеппо — восемь, Хама — один», — сообщили в российском военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков отметил, что военные РФ в Сирии сбили очередной запущенный боевиками беспилотный летательный аппарат в районе авиабазы Хмеймим.

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