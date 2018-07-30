Вторник, 31 Июля 2018 года
00:36:50 МСК

Российские ПВО в Сирии сбили ещё один беспилотник в районе базы Хмеймим

Политика

Аппарат был запущен с территории, подконтрольной боевикам

Российские ПВО в Сирии сбили ещё один беспилотник в районе базы Хмеймим
Иллюстрация: Mil.ru
ПВО в действии

Хмеймим, Сирия, 30 июля 2018, 23:28 — REGNUM  Российские военные в Сирии сбили очередной запущенный боевиками беспилотный летательный аппарат в районе авиабазы Хмеймим. Об этом 30 июля сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, беспилотник, запущенный с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории, был зафиксирован в тёмное время суток 29 июля средствами контроля воздушного пространства авиабазы.

Аппарат был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы, ущерб российским объектам в Сирии нанесён не был, сообщил Цыганков.

Напомним, 21 июня в Минобороны России уже сообщали об уничтожении в районе авиабазы Хмеймим беспилотника, выпущенного с подконтрольной боевикам территории на севере провинции Латакия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить