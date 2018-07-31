Санкт-Петербург, 31 июля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в первом полугодии 2018 года несколько возросла смертность от рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и ряда других болезней. В то же время жители Петербурга стали реже гибнуть в результате убийств, самоубийств, отравлений алкоголем, ДТП и несчастных случаев. Такие данные обнародовал Росстат.

Цитата из к/ф «Остров сокровищ». реж.Давид Черкасский. 1988. Россия Доктор

Как уже сообщалось, за январь — июнь 2018 года в Петербурге умерли 31 691 человек, что на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года.

От болезней системы кровообращения в первые шесть месяцев 2018 года скончалось 18 780 человек, что на 4% больше, чем за первое полугодие 2017 года. На втором месте среди естественных причин смерти — онкология: 6789 летальных исходов, прирост 1,3%. На третьей строчке — болезни органов пищеварения: 1317 случаев, прирост 3,9%.

Четвертая по частоте естественная причина смерти в Петербурге — болезни органов дыхания: 785 случаев, при этом произошло резкое падение их доли по сравнению с 2017 годом — сразу на 20,6%. Замыкает печальную пятерку смертность от инфекционных и паразитарных болезней — 594 случая, снижение на 5%.

Что же касается гибели людей в Петербурге от внешних причин в январе — июне 2018 года, то всего зафиксировано 1311 таких случаев. Это на 9,3% меньше, чем за тот же срок в 2017 году.

Наибольший «вклад» в эту статистику внесли самоубийства — 181 случай, снижение на 7,2% по отношению к первому полугодию прошлого года. На втором месте — несчастные случаи в транспортной сфере (147 случаев, минус 16,9%), в том числе ДТП (120 случаев, минус 13,7%).

За первые полгода в текущем году в Петербурге зафиксировано 80 убийств. В 2017 году за тот же срок жизни насильственно лишились по злой воле 88 человек, то есть произошло снижение числа убийств на 9,1%.

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На четвертой строчке в списке смертности от внешних причин — случайные отравления алкоголем: 41 случай, снижение на 18%. Замыкают пятерку случайные утопления: 27 случаев, снижение на 15,6%. Жаркое лето, к сожалению, внесет негативные коррективы: почти ежедневно на водоемах Петербурга в эти дни гибнут люди.