В Петербурге снизилось количество особо тяжких преступлений

Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Общее количество зарегистрированных в Петербурге преступлений против жизни, относящихся к категории особо тяжких, в текущем году сократилось. Об этом было сказано 30 июля на заседании коллегии по итогам работы органов прокуратуры Санкт-Петербурга за первое полугодие 2018 года.

«Всего в текущем году на территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 25,7 тыс. преступлений, из них 12,9% выявлено и поставлено на учет прокурорами», — отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, по данным Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, за 12 месяцев 2017 года на территории города было зарегистрировано 52 138 преступлений, что на 0,4% меньше, чем в 2016 году. Тяжких и особо тяжких преступлений в 2017 году было зарегистрировано 20 575, то есть 39,5% от общего числа и на 4,8% меньше, чем в 2016 году.

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