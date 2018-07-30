Ереван, 30 июля, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Ереван не спешит называть имя нового генсека ОДКБ, известно лишь, что армянская сторона уже инициировала процесс отзыва действующего главу организации Юрия Хачатурова.

Photolure Юрий Хачатуров в суде

По словам пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, правительство Армении 28 июля предложила странам-членам организации начать процесс замены генерального секретаря, из-за начатого в Армении уголовного дела, по которому Хачатурову предъявлено обвинение.

«Мы верны и привержены положениям, закрепленным в уставе ОДКБ и в рамках нашего председательства, в период нашего президентства в ОДКБ нашими инициативами мы сделали все возможное для укрепления и усиления ОДКБ, и этот шаг следует рассматривать именно в этом контексте», — сказал Тигран Балаян в эфире «Радио Азатутюн».

Он также уточнил, что так как пока Армения ждет решения организации по отзыву действующего генсека, пока рано говорить о новом кандидате.

«Согласно уставу, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности назначается Советом коллективной безопасности на основе консенсуса, то есть Совет коллективной безопасности должен принять соответствующее решение. Что касается кандидатов, то в данный момент говорить об этом рано. Мы должны дождаться решения о замене», — пояснил Балаян.

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В тоже время пресс-секретарь МИД Армении не стал комментировать слова анонимного источника агентства «Интерфакс», который заявил, что если в Ереване решили, что господин Хачатуров теперь их не устраивает на данном посту, то от Армении в ОДКБ должно поступить соответствующее письменное уведомление, и только после этого будет запущена официальная процедура и не «замены генсека», а прекращения его полномочий».

По словам Тиграна Балаяна, армянская сторона действует в рамках устава ОДКБ.

«Это исключительно в рамках соглашения, которое, кстати, было разработано при нашем непосредственном и активном участии, и все наши шаги соответствуют букве и духу этого соглашения», — подчеркнул пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства.

В тоже время Балаян отметил, что предъявление обвинения генеральному секретарю военно-политической организации не бьет по авторитету организации. Инициатива армянской стороны по замене Хачатурова, по его словам, преследует цель обеспечить бесперебойную работу ОДКБ.

Штаб-квартира ОДКБ находится в Москве и, следовательно, генсек организации также работает в российской столице. Однако по словам его адвоката, сейчас Хачатуров находится в Армении и не обращался в следственный орган за разрешением покинуть страну.

Назначенный в апреле прошлого года генсеком ОДКБ генерал-полковник Юрий Хачатруров, который во время кровавых событий 1 марта 2008 года занимал должность заместителя министра обороны, обвиняется по ч. 1 ст. 300.1 Уголовного кодекса РА — насильственное изменения конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами. Аналогичные обвинения предъявлены также экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, а также бывшему министру обороны Микаэлу Арутюняну. Первый находится под арестом, второй — в розыске.

27 июля Специальная следственная служба представила ходатайство о его аресте. Суд, однако, решил освободить Хачатурова под залог в 5 млн драмов (около 10 тыс. долларов).