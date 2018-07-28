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Ереванский суд отпутил под залог генсекретаря ОДКБ

Политика

Сумма залога не разглашается

Ереванский суд отпутил под залог генсекретаря ОДКБ
© Photolure
Юрий Хачатуров в суде

Ереван, 28 июля 2018, 00:44 — REGNUM  Городской суд Еревана принял решение выпустить под залог генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова, сообщает РБК.

Сообщается, что адвокат Хачатурова Мигран Погосян отказался назвать точную сумму залога, но назвал примерную сумму — около пяти миллионов драмов ($10,3 тысяч). Генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение в попытке насильственного изменения конституционного строя совместно с другими лицами 1 марта 2018 года. В суд было направлено ходатайство об избрании меры пресечения для Хачатурова в виде ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по ч.1. ст 300.1 Уголовного кодекса Армении — «Узурпация государственной власти».

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Армения: Дело 1 марта
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