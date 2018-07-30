Бамако, 30 июля, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Согласно подсчету голосов сторонников оппозиционного кандидата на президентских выборах в Мали Сумайлу Сиссе, их кандидат набрал достаточное количество голосов для выхода во второй тур, 30 июля передает агентство Reuters.

Lendog64 Город Бамако — столица Мали.

«Мы готовимся ко второму раунду между Сумайлу Сиссе и Ибрагимом Бубакаром Кейта», — заявил на пресс-конференции в Бамако руководитель предвыборного штаба Сиссе Тиебеле Драме.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Сиссе и Кейта уже были соперниками на президентских выборах в Мали, однако тогда действующий глава государства смог одержать победу в первом туре.

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