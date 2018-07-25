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«Это печально» — власти Мали о беспорядках перед выборами

Политика

«Это печально, что городе все еще есть боевики, нарушающие мир»

«Это печально» — власти Мали о беспорядках перед выборами
Marco Bellucci
Мали

Томбукту , Мали, 25 июля 2018, 19:04 — REGNUM  Городские власти обещают в ближайшее время прекратить протесты и стрельбу на улицах Томбукту, 25 июля передает агентство Reuters.

«Это печально, что городе все еще есть боевики, нарушающие мир. Я нахожусь в контакте со всеми лидерами городского сообщества, чтобы попытаться разрешить этот инцидент», — сообщил журналистам мэр Томбукту Абраджин Сиссе.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки в Томбукту вызваны предстоящими в воскресенье 29 июля президентскими выборами — многие граждане не хотят переизбирать действующего президента Ибрагима Бубакара Кейта.

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