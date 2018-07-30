Лондон, 30 июля, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут — октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,71, до $75,47 за баррель, нефть WTI выросла на $1,37, до $70,06 за баррель, 30 июля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Трейдеры отмечают, что нефтяной рынок на данный момент «уравновешен» перекрытием Саудовской Аравией транзита через Баб-эль-Мандебский пролив и ростом производства стран ОПЕК+. Главных новостей, способных повлиять на мировые цены, ждут от США и Ирана.

«В настоящий момент на нефтяном рынке существует множество факторов, но так или иначе мы всегда приходим к одному выводу: именно влияние санкций США на Иран будет определять следующие 15 долларов за баррель», — считает аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.

Согласно «позитивному сценарию» PVM Oil Associates, потери для экспорта иранской нефти могут составить от 500 до 700 тыс. баррелей в день. Однако «если президент Трамп сыграет жестко и окажет максимальное давление на союзников и противников, потери могут составить до 2 млн баррелей в день».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент Дональд Трамп вывел США из «ядерной сделки» 2015 года с Ираном. Соединенные Штаты начали ужесточение санкций против Ирана, в ответ на что «горячие головы» в исламской республике обещают перекрыть Ормузский пролив.

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