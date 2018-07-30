Нефтяной рынок поддерживают новости из Саудовской Аравии

Москва, , 12:30 — REGNUM По-прежнему сырьевой рынок внимательно следит за высказываниями первых лиц США по поводу протекционистской политики Вашингтона. Это относится в равной степени к торговой войне с Китаем и санкциям в отношении Ирана. Китайская проблема грозит замедлением роста экономики Поднебесной, но это пока в дальней перспективе. А вот первый пакет санкций против Ирана вступает в силу уже через одну неделю, 6 августа. Окончательно санкции начнут работать после 4 ноября, но похоже на то, что рынок начинает готовиться к снижению поставок нефти с Ближнего Востока, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв.

«Внутри самого Ирана растет градус социального недовольства, который косвенно подтверждается ростом курса иранского риала на чёрном рынке. В апреле 2018 года за доллар США давали 50 риалов, в прошедшие выходные курс поднялся до 102 риалов. Инфляция в стране составляет 203%, максимальное значение с октября 2013 года. Худшим вариантом выхода из кризиса может стать развязывание «маленькой победоносной войны» в регионе, например в качестве помощи повстанцам в Йемене. Чем всё это может закончиться — лучше об этом не думать», — отметил эксперт.

Тем временем цена нефть марки Brent вплотную приблизилась к отметке $75 за баррель, североамериканская WTI отстает примерно на $6 и торгуется на открытии лондонской сессии $69,02 за баррель. Кроме иранской проблемы рынок поддерживают новости из Саудовской Аравии, которая на прошлой неделе приостановила поставки морем из-за угрозы нападения на саудовские танкеры.

«31 июля 1 августа выходит очередная статистика запасов углеводородов в США, которая показывала снижение последние два месяца. В случае подтверждения тренда, нефть может получить очередную порцию поддержки и закрепиться выше $75 за баррель», — полагает Грачёв.

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