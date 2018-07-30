Махачкала, 30 июля, 2018, 19:08 — ИА Регнум. В Дагестане задержан один из фигурантов уголовного дела о продаже справок об инвалидности. Руководитель одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы находился под домашним арестом, однако он нарушил условия меры пресечения и попытался скрыться от следствия.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали пытавшегося бежать злоумышленника. А прокуратура потребовала изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщили ИА REGNUM 30 июля в надзорном ведомстве.

Советский районный суд города Махачкалы удовлетворил ходатайство надзорного ведомства. Учитывая прецедент, суд заключил под стражу еще троих фигурантов уголовного дела о липовых инвалидах. Среди них двое близких родственников бывшего руководителя бюро медэкспертизы Магомада Махачева, обвиняемого в организации преступного сообщества, отметили в прокуратуре.

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Сам главный фигурант уголовного дела находится в бегах. По некоторым данным, он скрывается от следствия на Украине. Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля был задержан его брат Ашик Махачев — руководитель одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы Дагестана. В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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