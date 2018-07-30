Москва, 30 июля, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 30 июля в Кремле, рассказал главе государства о проекте «Енисейская Сибирь».

Петр Кончаловский. Енисей. 1951

«Прежде всего по «Енисейской Сибири». Без общих слов могу сказать, что этот проект приобретает всё большую популярность в качестве зонтичного бренда. Когда я вам докладывал о том, что мы готовы его реализовывать как комплексный межтерриториальный проект, объём предполагаемых инвестиций составлял порядка 500 миллиардов. На сегодня заявители уже говорят о триллионе. Причём появились нефтяники, та же «Независимая нефтегазовая компания». Думаю, что если в течение трёх месяцев там подтвердятся прогнозы, то, вообще говоря, это просто новая жизнь для Таймыра и для Севера», — приводит слова Александра Усса сайт Кремля.

Напомним, проект «Енисейская Сибирь», продвигаемый Александром Уссом, предполагает экономическое объединение Красноярского края, Хакасии и Тувы. В апреле 2018 года врио губернатора Красноярского края Александр Усс, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Оно заключено на пять лет и предполагает в том числе расширение связей регионов в сфере экономической и научно-технической деятельности. Об изменении административно-территориального деления речи не идёт.

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На встрече с главой государства 30 июля Усс подчеркнул, что проект является межрегиональным и входит в стратегию пространственного развития страны:

«Учитывая, что Хакасия, Тыва и Красноярский край традиционно были единым экономическим районом, начинаются какие-то разговоры о целесообразности или нецелесообразности создания координирующего органа по линии управления. Мне кажется, это пока преждевременно. И мы ориентируемся на то, что всё-таки «Енисейская Сибирь» — это главным образом портфель инвестиционных проектов, чисто экономическая реалия».

В ответ Владимир Путин отметил, что этот момент необходимо «определить на месте»:

«Если нужен какой-то координирующий орган — пожалуйста. Если пока нет, то и не надо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Александр Усс рассказал о перспективах проекта «Енисейская Сибирь» председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Он уточнил, что в ближайшее время будет разработана дорожная карта по реализации проекта, включающая меры государственной поддержки.