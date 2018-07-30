Мадрид, 30 июля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Правительство Испании проведет переговоры с профсоюзами таксистов, забастовки которых несколько дней блокируют движение Мадрида и Барселоны, 30 июля передает агентство Associated Press.

Fabio Sola Penna Такси в Испании

Как сообщало ИА REGNUM, протест таксистов начался 25 июля в мятежной провинции Каталония, после чего распространился по другим городам Испании.

Испанские таксисты, недовольные сервисами Uber и Cabify, требуют законодательно установить лимит на число водителей, занятых в интернет-сервисах заказа такси.

Читайте также: Таксисты Каталонии устроили массовый протест