Правительство Испании пошло на переговоры с таксистами
Мадрид, 30 июля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Правительство Испании проведет переговоры с профсоюзами таксистов, забастовки которых несколько дней блокируют движение Мадрида и Барселоны, 30 июля передает агентство Associated Press.
Fabio Sola Penna
Такси в Испании
Как сообщало ИА REGNUM, протест таксистов начался 25 июля в мятежной провинции Каталония, после чего распространился по другим городам Испании.
Испанские таксисты, недовольные сервисами Uber и Cabify, требуют законодательно установить лимит на число водителей, занятых в интернет-сервисах заказа такси.
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