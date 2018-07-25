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Таксисты Каталонии устроили массовый протест

Общество

Водители такси требуют законодательно сократить число людей, которым разрешено «таксовать» через интернет

Таксисты Каталонии устроили массовый протест
Протестующий таксист

Барселона, Испания, 25 июля 2018, 16:37 — REGNUM  Таксисты Каталонии организовали массовый протест против интернет-сервисов заказа такси Uber и Cabify, 25 июля передает агентство Associated Press.

В центре Барселоны собрались тысячи таксистов со всего региона и из других провинций Испании. Водители такси требуют законодательно сократить число людей, которым разрешено «таксовать» через интернет.

Напомним, испанская провинция Каталония давно известна многотысячными протестными акциями, однако в последний год большинство из них было посвящено требованию независимости региона от Испании.

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