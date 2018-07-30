Асмэра, 30 июля, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед призвал отменить санкции ООН в отношении Эритреи, 30 июля передает агентство Associated Press.

AMISOM Public Information Мохамед Абдуллахи Мохамед

«Мы призываем отменить все экономические санкции и эмбарго, введенные против народа Эритреи, для успешной экономической интеграции стран Африканского Рога», — заявил президент Сомали по завершении своего трехдневного визита в Эритрею.

Одним из инициаторов санкций против Эритреи являлось именно Сомали — правительство Сомали обвинило Эритрею в поддержке боевиков исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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