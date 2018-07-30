Ростов-на-Дону, 30 июля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Аграрии пяти районов Ростовской области завершили сбор урожая, отправив в закрома около 9 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Полностью обработаны поля в Мясниковском, Неклиновском, Егорлыкском, Целинском и Ремонтненском районах. Об этом ИА REGNUM проинформировали министерство сельского хозяйства и продовольствия региона 30 июля.

Donland.ru Урожай

В ближайшие дни завершат уборку хлеборобы Заветинского, Сальского, Азовского и Пролетарского районов.

Наибольшая урожайность зафиксирована в Багаевском районе (44,8 центнера с гектара) и Зерноградском районе — 44,3 центнера с гектара. Лидерство по валовому сбору уверенно держит за собой Зерноградский район, собравший 630 тыс. тонн нового урожая.

Читайте также: Каравай-2018: аграрии Ростовской области начали сбор хлеба

Рекорда не будет: засуха угрожает донскому урожаю

Урожай 2018 года в Ростовской области был засеян на площади, превышающей 3 млн гектаров. Но, несмотря на увеличение площади посевов, рекорд предыдущих двух лет Донской регион вряд ли сможет побить, так как на урожай повлияла засуха. Вместе с тем в этом году специалисты отмечают, что качество зерна заметно выше, чем в предыдущие годы.

ИА REGNUM напоминает, в 2016 году донские аграрии собрали 10,5 млн тонн зерновых, в 2017 — 13,5 млн тонн.