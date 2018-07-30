Москва, 30 июля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. По итогам торгов 27 июля нефть марки Brent закрылась во флэте, да и торговую неделю завершила без изменений. Сегодня, 30 июля, с утра котировки продолжают консолидацию, обосновавшись в районе двадцатидневной скользящей средней под отметкой $75, сигнализируя о дефиците драйверов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На минувшей неделе черное золото пыталось прорваться через барьер $75, но всякий раз наталкивалось на оффера. Нежелание игроков проталкивать цены выше этого уровня может сигнализировать об отсутствии энтузиазма в рядах быков, а значит, если в ближайшее время восходящий импульс так и не получит развития, велика вероятность нисходящего прорыва», — пояснил эксперт.

На рынке сейчас присутствуют опасения как по поводу ослабления мирового спроса, так и более масштабного, чем ожидалось ранее, наращивания добычи ОПЕК в рамках сворачивания сделки. В минувшую пятницу министр энергетики РФ Новак намекнул, что на следующем заседании министерского комитета производители могут обсудить увеличение производства более чем на 1 млн баррелей в сутки.

«В пользу реализации сценария с фиксацией прибыли также говорят признаки восстановления активности на сланцевых месторождениях США. Так, на прошлой неделе, по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок увеличилось на три единицы — до 861. В случае возобновления продаж первичной целью станет область $74,30, которая служит в качестве промежуточной поддержки, тогда как ближайшее сопротивление по-прежнему представлено виде уровня $75», — считает Мащенко.

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