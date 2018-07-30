Нефть ждёт новых драйверов для движения

Москва, , 07:54 — REGNUM Торги по нефти 27 июля завершились в небольшом плюсе. Покупателя растеряли большую часть прибыли ближе к закрытию торгов. В течение двух часов цена упала на 1,17%. Падение было незначительное, поскольку на поддержке 73,79 со стороны покупателей появился спрос на фьючерсы. Они их покупали от трендовой линии, которая тянется от 18 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

27 июля компания Baker Hughes опубликовала еженедельную статистику по буровой активности в США. Согласно последним данным, количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю выросло на три единицы, до уровня 861 шт.

Сегодня, 30 июля, на торгах в Азии Brent торгуется в небольшом минусе. Рынок оценил риски, связанные с санкциями США против Ирана, поэтому трейдеры ждут новых драйверов для движения на протяжении 11,5 дня.

Текущая техническая картина выше часового периода складывается против покупателей. Если цена опустится ниже $73,75, то возобновятся продажи фьючерсов на нефть с целью $72,60. Если по нефти сохранится текущая восходящая динамика в рамках коррекции, то целью для покупателей выступит уровень $75,05.

Напомним, 27 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,33%, до $74,29 за баррель, WTI — на 1,32%, до $69,35 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2018 года на СПбМТСБ составляет $71,40 за баррель.

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