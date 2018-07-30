Москва, 30 июля, 2018, 08:10 — ИА Регнум. В Москву уже в ближайшие несколько дней снова вернётся жара. По прогнозам синоптиков, выше отметки 30 градусов столбики термометров поднимутся уже 2 августа. По данным Гидрометцентра, воздух в этот день прогреется до +31 °С. В ночные часы температура не опустится ниже 19−21 градуса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

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При этом всю неделю ожидается переменная облачность. Однако осадки в виде кратковременных дождей прогнозируются только в выходные — 4 и 5 августа.

Добавим, что сегодня, 30 июля, в Москве и Московской области будет до 26−27 градусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, самым жарким днём в Москве с начала лета стало 28 июля. Температура воздуха на главной городской метеостанции поднялась до 31,1 градуса.