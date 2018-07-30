30 июля в Москве будет тёплым и без осадков

Москва, , 08:00 — REGNUM Сегодня, 30 июля, в Москве ожидается переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. По данным Гидрометцентра, воздух прогреется до 24−26 градусов, по области — до 22−27 градусов.

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Ветер восточный, северо-восточный, 5−10 м/c. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм ртутного столба.

Согласно прогнозу, август принесёт в Московский регион жару. Столбики термометров поднимутся выше 31 градуса уже к середине недели. А к выходным ожидаются кратковременные дожди.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля стал самым жарким днём в Москве с начала лета. Столбик термометра поднялся до отметки 30,7 градуса. Прежний максимум был отмечен 30 июня — тогда воздух прогрелся до 30,6 градуса. Абсолютный рекорд для 28 июля был зафиксирован в 2010 году, когда термометр показал 37,5 градуса.

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