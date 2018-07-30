Москва, 30 июля, 2018, 06:04 — ИА Регнум. Транспортная ситуация в Москве в последние десятилетия ухудшается, и коллапс, связанный с перегруженностью столичных трасс автомобилями, становится всё более реальным прогнозом будущего. Как развиваются события в этом секторе и есть ли шанс избежать беды, рассказывает автор ИА REGNUM Илья Иванов.

Petr Magera Парковка в Москве

На московских улицах столкнулись две проблемы, очевидного выхода из этой коллизии не существует, положение постепенно ухудшается. Как и многие города мира, заложенные еще в Средние века, Москва имеет радиально-кольцевую структуру, не самую удобную при высокой насыщенности города личным автотранспортом. А количество легковых автомобилей в собственности москвичей продолжает возрастать и хотя еще не достигло пропорции мегаполисов развитых стран, уже грозит наглухо забить не предназначавшиеся для такой нагрузки улицы Москвы.

Добавляют трудностей к этой ситуации невысокий темп дорожного строительства и гигантские финансовые издержки, если дело идет о строительстве дороги в непосредственной близости от столицы России. Достижения информационных технологий, увеличившиеся возможности ежедневного и ежечасного мониторинга транспортной ситуации позволили несколько смягчить ситуацию, но до окончательного ее преодоления предстоит пройти еще немалый путь. Что же предлагают московские власти московским автомобилистам?

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