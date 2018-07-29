Москва, 29 июля, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, кораблестроителей, ученых, проектировщиков, а также ветеранов с Днем Военно-морского флота России.

Дарья Драй ИА REGNUM День ВМФ

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. Сегодня, 29 июля, в Санкт-Петербурге состоится Главный военно-морской парад.

Министр обороны России напомнил, что военному флоту России — более трехсот лет.

«Все эти годы флот был и остается символом могущества нашего государства, служит надежной опорой его национальной безопасности», — заявил Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что личный состав ВМФ России «бережно хранит лучшие флотские традиции».

ВМФ России «выполняет сложные боевые задачи в различных районах Мирового океана, вносит неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом, обеспечивает защиту государственных интересов в стратегически важных регионах мира», отметил глава оборонного ведомства.

Сергей Шойгу поздравил всех с праздником, пожелал «крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, плодотворной работы и новых успехов на благо Родины».

Напомним, парады военных кораблей в День ВМФ пройдут в городах Астрахани, Балтийске, Полярном, Севастополе, Североморске, на территории пункта базирования ВМФ России в порту Тартус (Сирия). Парад в главной базе Тихоокеанского флота Владивостоке уже состоялся.

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