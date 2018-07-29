Петербург и Кронштадт готовы принять Главный военно-морской парад

Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM В Северной столице всё готово к началу Главного военно-морского парада, который пройдет в честь отмечаемого сегодня, 29 июля, Дня военно-морского флота.

Парад состоится сразу в двух локациях: в центре Петербурга, на Неве, а также в Финском заливе, на рейде Кронштадта, где находится Ленинградская военно-морская база Балтийского флота.

Глава государства Владимир Путин примет парад в акватории Невы, а также посетит Нахимовское военно-морское училище.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в Кронштадте корабли сосредоточены в акватории в Средней и Купеческой гаванях и Кронштадтском фарватере.

Зрители прибывают на остров Котлин с раннего утра, первые приехали к 08:00, и здесь их уже встретили разнообразные палатки с кофе, чаем, пирожками и сувенирами. Многие предпочли нарядиться в тельняшки к празднику.

Впрочем, пока зрителей не пускают к трибунам, и они вынуждены в течение часа толпиться в очереди в районе Петровского канала.

В центре Санкт-Петербурга для проведения парада с 11:00 до 13:00 29 июля произойдет разводка сразу четырех мостов: Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного.

Кроме того, на Университетской набережной, Биржевой площади, Адмиралтейской набережной от Благовещенского моста до Дворцовой набережной, Дворцовой набережной, набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Литейного моста, Биржевой площади, Дворцовом проезде, а также на Адмиралтейском проспекте и проезде движение транспорта будет прекращено.

Чтобы минимизировать для автомобилистов неудобства от закрытия мостов в центре, с 10:00 до 14:00 проезд по Центральному участку Западного скоростного диаметра будет бесплатным. В то же время с семи утра до 17:00 действует запрет сквозного проезда через Комплекс защитных сооружений (дамбу) в обоих направлениях.

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