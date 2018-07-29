Анкара, 29 июля, 2018, 03:57 — ИА Регнум. США могут лишиться «сильного и искреннего» союзника в лице Турции, если их отношение к Анкаре не изменится. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Турецкий лидер прокомментировал заявления американских властей в связи с судебным процессом в отношении пастора Эндрю Брансона. Турция не привязана к США, подчеркнул он.

По словам Эрдогана, Анкара не намерена торговаться в вопросе о Брансоне и не собирается отступать под угрозами применения санкций. Официальные заявления, звучащие на этот счёт из Вашингтона, глава Турции назвал «психологической войной».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Турции был арестован американский пастор Эндрю Брансон. Турецкие власти обвиняют его в связях в запрещенными в стране Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО).

Президент США Дональд Трамп потребовал освобождения Брансона, пригрозив Турции санкциями. В турецком МИД заявили, что никто не вправе диктовать Анкаре, как поступать.

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