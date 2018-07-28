Ереван, 28 июля, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Армения предложила сменить генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Армении.

Sputnik / Asatur Yesayants Юрий Хачатуров в суде

По оценке МИД, дело против Хачатурова — исключительно внутренний процесс Армении, лежащий в правовой плоскости, а фигурантом дело является гражданин Армении. При этом в МИД учитывают, что этот гражданин — генеральный секретарь ОДКБ.

Считая очень важным обеспечение авторитета организации и ее нормальной бесперебойной работы, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс смены генерального секретаря», — говорится в заявлении МИД.

МИД также подтверждает, что Ереван в высшей степени привержен делу укрепления и усиления Организации Договора о коллективной безопасности и продолжит свое активное участие в совместных работах в этом направлении.

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Юрию Хачатурову 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по статье 300, часть 1 УК РА (узурпация власти). 27 июля, рассмотрев ходатайство следствия об аресте, суд выпустил Хачатурова под залог. Другого фигуранта дела — экс-президента Роберта Кочаряна суд арестовал на два месяца, третий обвиняемый по той же статье экс-министр обороны Михаил Арутюнян объявлен в розыск.

Хачатуров не признает себя виновным. В марте 2008 года Хачатуров возглавлял ереванский гарнизон ВС. Хотя в Армении было объявлено чрезвычайное положение, а армейские подразделения были введены в Ереван, в разгоне митингов она не участвовала. В результате разгона погибло восемь граждан и двое полицейских.