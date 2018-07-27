Нью-Йорк, США, 27 июля, 2018, 23:43 — ИА Регнум. День торгов на Уолл-стрит завершается в «красной зоне» — на основные индексы повлияло падение котировов IT-корпораций и интернет-компаний, 27 июля передает агентство Reuters.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

К окончанию торгов индекс Dow Jones снизился на 75,74 пунктов (-0,3%), до 25 451,33 пункта, индекс S&P 500 снизился на 18,6 пунктов (-0,66%), до 2818,84 пунктов, индекс Nasdaq снизился на 114,77 пунктов (-1,46%), до 7737,42 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля «неудачником дня» на торгах Уолл-стрит стала компания Twitter — сеть микроблогов отчиталась о потере миллиона пользователей, после чего её акции упали более чем на 19%.

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