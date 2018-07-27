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Дочирикались: Акции Twitter продолжают падать

Экономика

Стоимость одной акции составляет уже $34,75

Дочирикались: Акции Twitter продолжают падать
Твиттер

Нью-Йорк, США, 27 июля 2018, 20:41 — REGNUM  Акции сети микроблогов Twitter пуали на 19% с начала торгов на фондовом рынке США, 27 июля передает агентство Reuters.

В настоящий момент стоимость одной акции составляет уже $34,75. Падение, вызванное негативным отчетом компании за II квартал, продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 июля началось шквальное падение индексов Twitter после отчета компании о сокращении аудитории сервиса микроблогов на миллион человек.

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