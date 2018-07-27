Мадрид, 27 июля, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Морская спасательная служба Испании сообщила о «спасении» в проливе Гибралтар и Средиземном море более семи сотен мигрантов, 27 июля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Беженцы направлялись из Африки к испанскому берегу на 52 лодках и плотах. В настоящий момент 751 мигрант уже доставлен на берег, спасатели продолжают активные поиски.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года маршрут нелегальной миграции из Африки в Испанию обогнал «центрально-средиземноморский» по числу беженцев. По информации МОМ, с января в Испанию по морю уже добрались более 20 тыс. мигрантов.

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