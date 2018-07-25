В водах Испании за два дня спасены 900 мигрантов

Мадрид, , 20:07 — REGNUM Морская спасательная служба Испании за два дня спасла в море около 900 нелегальных мигрантов, 25 июля передает агентство Associated Press.

В общей сложности за вторник 24 июля и среду 25 июля в Гибралтарском проливе и в Средиземном море спасателями были обнаружены 59 катеров и плотов с беженцами на борту. Все нелегалы были доставлены на побережье Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году маршрут нелегальной миграции в ЕС через Гибралтар обогнал по числу беженцев ранее «лидировавший» центрально-средиземноморский маршрут из Ливии в Италию.

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