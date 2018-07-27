Москва, 27 июля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над Валентиной Ивахненко в четвертьфинале турнира Moscow River Cup.

Carine06 Анастасия Потапова

Матч, продолжавшийся 1 час 37 минут, завершился со счётом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу Потаповой. В полуфинале Потапова сыграет с победительницей матча между немкой Лаурой Зигемунд и словенкой Тамарой Зиданшек.

Напомним, теннисный турнир в Москве проходит с 23 по 29 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Потапова во втором круге одержала победу над представительницей Чехии Кристиной Плишковой со счётом 6:4, 6:4.

Читайте также: Потапова обыграла Плишкову и пробилась в четвертьфинал турнира в Москве