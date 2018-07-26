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Потапова обыграла Плишкову и пробилась в четвертьфинал турнира в Москве

Спорт

Матч завершился со счётом 6:4, 6:4

Потапова обыграла Плишкову и пробилась в четвертьфинал турнира в Москве
Basheer Tome
Теннисный матч

Москва, 26 июля 2018, 08:50 — REGNUM  Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Чехии Кристиной Плишковой в матче второго круга турнира Moscow River Cup.

Матч, продолжавшийся 1 час 32 минуты, завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу Потаповой. В четвертьфинале Потапова сыграет с другой российской теннисисткой Валентиной Ивахненко.

Напомним, теннисный турнир в Москве проходит с 23 по 29 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Анной Калинской со счётом 6:1, 6:1 в матче первого круга турнира в Москве.

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