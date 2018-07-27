Москва, 27 июля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Полное затмение Луны, которое станет самым длительным затмение XXI века, смогут наблюдать жители Российской Федерации в ночь с 27 на 28 июля текущего года. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Лунное затмение

В сообщении говорится, что лунное затмение, которое будет хорошо видно практически на всей территории страны, будет длится с 21:24 мск до 01:20 мск (3 часа 56 минут).

«Во время полной фазы (затмения) Луна полностью войдет в тень Земли», — отмечается в сообщении.

Кроме того, 27 июля Марс, приближающийся к Земле на минимальное расстояние (57,7 млн км), вступит в великое противостояние с Солнцем. В этот момент Красная планета по блеску будет уступать только Солнцу, Венере и Луне.

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