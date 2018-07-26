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28 июля на небе сойдутся тёмная Луна и Марс в великом противостоянии

Наука

Следующее великое противостояние Марса произойдет через 17 лет

28 июля на небе сойдутся тёмная Луна и Марс в великом противостоянии
GooKingSword
Марс

Москва, 26 июля 2018, 08:56 — REGNUM  В ночь на 28 июля жители России смогут невооружённым глазом наблюдать сразу два редких астрономических явления. Одно из них — полное лунное затмение, которое станет самым длинным за последние сто лет. Оно продлится три часа 55 минут. Кроме того, Луна перекрасится в красный цвет.

Помимо «кровавого» спутника Земли в этот день можно будет понаблюдать и за великим противостоянием Марса с Солнцем. Красная планета приблизится к Земле на максимально возможное расстояние — 57,7 млн километров. Его яркость достигнет — 2,8 звездных величины при видимом диаметре 24,2.

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В последний раз полное лунное затмение и великое противостояние Марса совпали около двух веков назад. Полная Луна войдет в тень Земли и временно скроется из поля зрения, в этот момент на горизонте можно будет разглядеть Марс.

Отметим, что следующее великое противостояние Марса произойдет 16 сентября 2035 года.

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Астрономия
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