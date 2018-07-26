28 июля на небе сойдутся тёмная Луна и Марс в великом противостоянии

Москва, , 08:56 — REGNUM В ночь на 28 июля жители России смогут невооружённым глазом наблюдать сразу два редких астрономических явления. Одно из них — полное лунное затмение, которое станет самым длинным за последние сто лет. Оно продлится три часа 55 минут. Кроме того, Луна перекрасится в красный цвет.

Помимо «кровавого» спутника Земли в этот день можно будет понаблюдать и за великим противостоянием Марса с Солнцем. Красная планета приблизится к Земле на максимально возможное расстояние — 57,7 млн километров. Его яркость достигнет — 2,8 звездных величины при видимом диаметре 24,2.

Читайте также: Индонезия: лунное затмение 28 июля — второе по величине за век

В последний раз полное лунное затмение и великое противостояние Марса совпали около двух веков назад. Полная Луна войдет в тень Земли и временно скроется из поля зрения, в этот момент на горизонте можно будет разглядеть Марс.

Отметим, что следующее великое противостояние Марса произойдет 16 сентября 2035 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Самое долгое за 100 лет лунное затмение произойдёт в 2018 году