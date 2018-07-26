Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля, 2018, 01:57 — ИА Регнум. Успешное проведение Россией чемпионата мира по футболу 2018 года укрепило имидж страны на международной арене, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС.

Kremlin.ru Нарендра Моди

Как отметил индийский премьер, Россия всегда была известна спортивными достижениями, а в ходе проведения ЧМ-2018 также «продемонстрировала всему миру свои организационные способности».

«Весь мир смог собственными глазами увидеть, как успешно Россия провела этот чемпионат, что еще больше укрепило образ, имидж России во всем мире», — приводит слова Моди пресс-служба Кремля.

Напомним, матчи ЧМ-2018 проходили с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России.

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