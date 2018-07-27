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Путин: Контакты властей России и Индии привели к росту товарооборота

Экономика

Президент России встретился с премьер-министром Индии на полях саммита БРИКС

Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля 2018, 01:49 — REGNUM  Тесные контакты с властями России и Индии способствуют увеличению товарооборота между двумя странам, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендой Моди.

«Должен сказать, наши усилия небезуспешны. Товарооборот растёт: в прошлом году вырос на 24%, а за первые пять месяцев этого года — ещё на 26%», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Встреча Путина и Моди состоялась на полях десятого саммита глав государств БРИКС, проходящего в Йоханнесурге (ЮАР). Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва и Нью-Дели в настоящее время ведут подготовку визита президента России в Индию, который должен состояться в октябре 2018 года.

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