Уфа, 26 июля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» 26 июля проведёт первый в своей истории еврокубковый матч. Уфимский клуб сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы со словенским «Домжале».

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Ожесточенная игра

В сезоне 2017/18 «Уфа» заняла шестое место, что стало лучшим результатом за историю клуба. В связи с тем, что клуб «Тосно», ставший обладателем Кубка России, прекратил существование, в Лиге Европы будет участвовать «Уфа».

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Отметим, что «Уфа» начинает борьбу в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Тогда как её соперник, «Домжале», в первом раунде сражался с боснийским «Широки Бриегом». Оба матча завершились вничью, однако словенский клуб прошёл дальше благодаря большему количеству голов, забитых в гостях.

Напомним, первый матч противостояния пройдёт 26 июля в Уфе, ответный матч состоится в Домжале 2 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый матч «Уфы» в еврокубках рассудит литовский арбитр Донатас Румшас.

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