Стали известны соперники российских клубов в еврокубках

Москва, , 08:03 — REGNUM 23 июля состоялась жеребьёвка квалификационных раундов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Среди российских клубов в этой стадии еврокубков примут участие «Спартак», «Зенит» и «Уфа».

«Спартак» во втором раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем противостояния между греческим ПАОКом и швейцарским «Базелем».

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В Лиге Европы «Зенит» сыграет с победителем игры между словацким «ДАК 1904» и минским «Динамо». «Уфа» встретится с клубом «Домжале» из Словении.

«Уфа» проведёт матчи 2-го квалификационного раунда 26 июля и 2 августа.

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