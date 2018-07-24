Литовский арбитр рассудит первый матч «Уфы» в еврокубках

Уфа, , 08:29 — REGNUM Первый матч «Уфы» в еврокубках рассудит литовский арбитр Донатас Румшас. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Румшасу будут линейные арбитры Витис Снарскис и Довидас Сужеделис. Четвертым рефери будет Робертас Шмитас.

Напомним, «Уфа» впервые в своей истории примет участие в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы уфимская команда сыграет со словенским «Домжале».

Первый матч пройдёт в Уфе 26 июля, ответная встреча состоится 2 августа в Домжале.

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