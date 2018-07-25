Нью-Йорк, США, 25 июля, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Фондовый рынок США выровнялся и показал небольшой рост после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о готовности к соглашению о торговле, 25 июля передает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 11,22 пункта (+0,04%), до 25 253,16 пункта, индекс S&P 500 — на 12,46 пункта (+0,44%), до 2832,86 пункта, индекс Nasdaq — на 58,36 пункта (0,74%), до 7899,13 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля в Вашингтоне стартовали переговоры между Трампом и Юнкером, в ходе которых американский президент заявил, что готов на взаимную отмену таможенных пошлин между США и Евросоюзом.

Читайте также: Трамп готов отменить пошлины против ЕС