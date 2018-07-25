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Трамп готов отменить пошлины против ЕС

Экономика

«Соединенные Штаты были бы очень довольны»

Трамп готов отменить пошлины против ЕС
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мир в тисках санкций

Вашингтон, 25 июля 2018, 22:26 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп готов на взаимную отмену ввозных пошлин на товары с Евросоюзом, 25 июля передает агентство Reuters.

«Если бы у нас не было никаких тарифов, никаких барьеров и никаких субсидий, Соединенные Штаты были бы очень довольны», — заявил Трамп в ходе переговоров в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Вашингтоне начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, посвященные торговым спорам между «союзниками».

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