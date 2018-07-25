Вашингтон, 25 июля, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду на «партнерские» и «союзнические» отношения между США и ЕС, 25 июля передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Жан-Клод Юнкер

«Мы близкие партнеры, союзники, а не враги. Мы должны работать вместе. Я думаю, что мы должны поговорить друг с другом», — заявил Юнкер перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что в случае провала переговоров о торговле с США Евросоюз введет новые пошлины на американские товары.

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