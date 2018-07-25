Евросоюз готовит новый удар в торговой войне с США

Брюссель, , 17:53 — REGNUM Евросоюз готов ввести новые пошлины на американские товары не менее чем на $20 млрд, 25 июля передает агентство Reuters.

«Мы надеемся, что это не произойдет, и мы сможем найти решение. Если нет, комиссия ЕС подготовит довольно длинный список американских товаров… примерно на 20 миллиардов долларов», — сообщила журналистам комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём.

Ранее Брюссель уже отвечал на тарифы США на сталь и алюминий списком товаров, ввоз которых в страны ЕС будет облагаться пошлинами. По словам Мальмстрём, на этот раз список будет «более общим», в него войдут разные виды «сельскохозяйственной продукции, машин и высокотехнологичной продукции».

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