Дамаск, 25 июля, 2018, 22:03 — ИА Регнум. По информации врачей, число жертв теракта в сирийской Эс-Сувейде достигло 215 человек, 25 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В настоящий момент в больницах Эс-Сувейды остаются сотни раненых в результате теракта, многие из которых находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля террорист взорвал бомбу в толпе на рынке города Эс-Сувейда на юге Сирии.

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