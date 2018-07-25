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Жертвами теракта в сирийской Эс-Сувейде стали более 150 человек

Политика

Взрыв произошёл утром 25 июля на территории городского рынка

Жертвами теракта в сирийской Эс-Сувейде стали более 150 человек
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Эс-Сувейда, Сирия, 25 июля 2018, 17:21 — REGNUM  В результате теракта в сирийском городе Эс-Сувейда, по последним данным, стали более 150 человек, передаёт Agence France-Presse.

Ранее, напомним, сообщалось о сотне погибших и более 170 раненых.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля в Эс-Сувейде на юге Сирии террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство на городском рынке.

Сообщалось, что одновременно с этим сирийским военнослужащим удалось предотвратить ещё две атаки террористов, ликвидировав двух смертников до того, как они успели осуществить взрывы.

В МИД России заявили о решительном осуждении действий боевиков и выразили соболезнования семьям погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России о теракте в городе Эс-Сувейда: «Решительно осуждаем»

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