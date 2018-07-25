Исламабад, 25 июля, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Общенациональные выборы в парламент Пакистана завершены, на участках начинается подсчет голосов, 25 июля передает агентство Reuters.

SyedWasiqShah Флаг Пакистана

Основными претендентами на места в парламенте считаются «Техрик-э-Инсаф» Имрана Хана и «Пакистанская мусульманская лига» бывшего премьер-министра Наваза Шарифа. Согласно опросам, партии поддерживает близкий процент избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, предвыборная борьба и сами выборы в Пакистане были омрачены покушениями на кандидатов и терактами. 25 июля жертвами теракта на избирательном участке в Кветте стали 29 человек.

Читайте также: Турция осудила теракт в Пакистане