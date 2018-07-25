Среда, 25 Июля 2018 года
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Турция осудила теракт в Пакистане

Происшествия

В результате преступления погибли 28 человек

Кветта, Пакистан, 25 июля 2018, 14:33 — REGNUM  Турция осудила террористический акт, произошедшей в столице пакистанской провинции Белуджистан — Кветте, сообщает 25 июля Anadolu.

Теракт был осуществлен во время проведения всеобщего голосования, ответственность за преступление взяла группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 25 июля боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на избирательный участок в Кветте, когда преступников задержали сотрудники правопорядка, они привели в действие взрывное устройство. В результате инцидента погибли 28 человек.

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