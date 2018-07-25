Минск, 25 июля, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Российский налоговый маневр не пройдет для Белоруссии незамеченным. Более того, как предполагает экономист Сергей Чалый, принятый 24 июля Госдумой законопроект может серьезно ударить по белорусскому бюджету. Такое мнение эксперт высказал в интервью «Еврорадио».

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам экономиста, бюджет Белоруссии может потерять примерно 3−4% ВВП от сегодняшних $60 млрд. Речь идёт сразу о нескольких аспектах. Во-первых, как считает Чалый, белорусская сторона может лишиться средств от соглашения с РФ о «перетаможке», а также пошлин за транзит российской нефти.

Во-вторых, аналитик полагает, что из-за роста налога на добычу полезных ископаемых повысятся и цены на черное золото для республики, которые сегодня ниже мировых. Это, в свою очередь, не лучшим образом отразится на прибыльности нефтеперерабатывающих заводов страны. В-третьих, вероятно, придется снижать акцизы, чтобы цена на бензин не выросла слишком сильно.

Чалый считает, что в этой ситуации сложно будет выживать нефтеперерабатывающим заводам. Для этого, в первую очередь, они должны быстрее закончить модернизацию. Кроме того, после вступления нового закона в силу российским компаниям будет невыгодно перерабатывать сырую нефть на НПЗ в Мозыре и в Новополоцке, поэтому белорусские заводы сами должны будут закупать нефть для полной загрузки.

Напомним, что 24 июля Госдума приняла в последнем, третьем, чтении законопроект о налоговом маневре для нефтяной отрасли. Маневр предполагает постепенное сокращение экспортных пошлин. То есть с сегодняшних 30% до нуля. Вместе с тем запланировано повышение налога на добычу полезных ископаемых. Как отмечают в правительстве, соответствующие изменения необходимы, чтобы сократить выплаты из бюджета для нефтяников

Осуществление этих мер должно начаться в 2019 году и продлится до 2021 года. Законопроект еще должен одобрить Совет Федерации, а потом подписать президент. Только после этого поправки, касающиеся нефтяной отрасли, внесут в Налоговый кодекс и закон «О таможенном тарифе».

Что касается Белоруссии, то стоит напомнить, что в республику российская нефть поставляется без экспортных пошлин, а это огромный дисконт к мировой цене. После переработки продажа нефтепродуктов приносит немалые средства в республиканский бюджет.