Санкт-Петербург, 25 июля, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия РФ опасается выборов в муниципалитеты Санкт-Петербурга осенью 2019 года. Об этом 25 июля заявила глава ЦИК Элла Памфилова сразу после того, как в Москве предложили назначить бывшего федерального инспектора Виктора Миненко на пост главы петербургского горизбиркома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Опущенный бюллетень на выборах в Петербурге

Напомним, Петербург «прославился» как город с самыми грязными выборами после предыдущей муниципальной кампании, когда большому количеству потенциальных кандидатов даже не позволили подать документы: люди спортивного телосложения преграждали им путь в избиркомы муниципалитетов. Сами МО часто находятся под «кураторством» либо депутатов заксобрания, либо Смольного, либо каких-то других источников влияния.

«Там вообще полное безобразие. Я даже не скажу, что там есть какая-то параллельная система контроля или команды, как им работать. Столько командиров! Каждый начальник местного околотка в большей степени влияет на комиссию (местную — прим. ред.), чем городская избирательная комиссия, в своих экономических интересах», — сказала Памфилова.

Заметим, в последний год главный петербургский единоросс, спикер заксобрания Вячеслав Макаров развернул борьбу с назначенцем Смольного, главой Центрального района Андреем Хлутковым, который, судя по всему, пытается вывести из-под влияния спикера и забрать «под крыло» Смольного муниципалитеты в центре города и местную ячейку «ЕР».

"УИКи формируются таким образом, что они экономически зависят от местных начальников, депутатов и так далее. По целому ряду аспектов — неблаговидная роль представителей заксобрания», — сказала Памфилова.

Она добавила, что и к вице-губернатору Петербурга Константину Серову, который курирует в Смольном внутреннюю политику, у ЦИК есть «максимальные претензии по этому поводу».

Виктор Миненко, в случае поддержки горизбиркома, должен прийти на смену Виктору Панкевичу, который перешел на работу в полпредство президента РФ в СЗФО. Памфилова уже заявила, что после начала работы нового председателя горизбиркому предстоит серьезная реорганизация.

«Там по целому ряду ТИКов, УИКов серьезные замечания были, наши были рекомендации освободить (глав) от занимаемой должности. Многие до сих пор работают. Освобождаете от председательства, в составе (комиссии) работают. Перечислять фамилии не буду, думаю, новый председатель этим займется», — сказала глава ЦИК.

Ранее Памфилова попросила организацию «Наблюдатели Петербурга» составить список тех «одиозных» членов ТИК и УИК, к которым накопилось наибольшее число претензий с установленными фальсификациями. «Мы проверили по списку — бережно некоторых так спрятали», — сказала Памфилова, обращаясь к и.о. главы горизбиркома Петербурга Алле Егоровой.

«Необходимо устранение дублирующих «указующих перстов». (Член ЦИК) Николай Иванович (Булаев), когда мы это обсуждали вчера, говорит: «Какая там параллельная система (выборов), это какая-то система ОПГ». Вот чем обусловлено наше решение, почему мы остановились на кандидатуре (Виктора Миненко)», — сказала Памфилова.

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Напомним, Центризбирком рекомендовал Санкт-Петербургской избирательной комиссии избрать своим председателем Виктора Миненко, введенного в состав горизбиркома по квоте губернатора Санкт-Петербурга. Ранее Миненко работал в аппарате полпредства президента РФ в СЗФО.